American Electric Power Aktie 905988 / US0255371017
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Electric Power-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in American Electric Power-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die American Electric Power-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 117.53 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.851 American Electric Power-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (124.29 USD), wäre das Investment nun 105.75 USD wert. Das entspricht einem Plus von 5.75 Prozent.
Der Börsenwert von American Electric Power belief sich jüngst auf 68.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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