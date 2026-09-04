American Electric Power Aktie 905988 / US0255371017
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Electric Power von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in American Electric Power-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 04.09.2021 wurde das American Electric Power-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 90.41 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hat, hat nun 1.106 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 137.94 USD, da sich der Wert einer American Electric Power-Aktie am 03.09.2026 auf 124.71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.94 Prozent zugenommen.
American Electric Power wurde am Markt mit 67.16 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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