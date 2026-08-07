S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Electric Power von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 07.08.2021 wurde das American Electric Power-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 89.34 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hat, hat nun 111.932 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’020.60 USD, da sich der Wert einer American Electric Power-Aktie am 06.08.2026 auf 125.26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.21 Prozent zugenommen.

American Electric Power wurde am Markt mit 69.09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch