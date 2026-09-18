S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Electric Power-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden American Electric Power-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Electric Power-Anteile an diesem Tag 106.44 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hat, hat nun 93.950 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (121.62 USD), wäre das Investment nun 11’426.16 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14.26 Prozent vermehrt.

American Electric Power war somit zuletzt am Markt 65.57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch