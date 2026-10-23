S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren eingefahren

Am 23.10.2023 wurde die American Electric Power-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen American Electric Power-Anteile an diesem Tag bei 73.35 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das American Electric Power-Papier investiert hätte, hätte er nun 13.633 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Electric Power-Aktien wären am 22.10.2026 1’781.05 USD wert, da der Schlussstand 130.64 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 78.10 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von American Electric Power bezifferte sich zuletzt auf 69.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch