American Electric Power Aktie 905988 / US0255371017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance im Blick
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in American Electric Power eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde die American Electric Power-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 79.20 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 126.263 American Electric Power-Papiere. Die gehaltenen American Electric Power-Anteile wären am 27.08.2026 15’493.69 USD wert, da der Schlussstand 122.71 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54.94 Prozent.
American Electric Power wurde am Markt mit 67.15 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Electric Power Co. Inc.
|
28.08.26
|S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Börse New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags stärker (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Electric Power-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Papier American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Electric Power-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)