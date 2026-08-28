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American Electric Power Aktie 905988 / US0255371017

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Performance im Blick 28.08.2026 16:02:20

S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in American Electric Power eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

American Electric Power
99.06 CHF 0.82%
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Vor 3 Jahren wurde die American Electric Power-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 79.20 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 126.263 American Electric Power-Papiere. Die gehaltenen American Electric Power-Anteile wären am 27.08.2026 15’493.69 USD wert, da der Schlussstand 122.71 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54.94 Prozent.

American Electric Power wurde am Markt mit 67.15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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