S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ameren von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Ameren-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Ameren-Aktie an diesem Tag bei 81.42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameren-Aktie investiert, befänden sich nun 1.228 Ameren-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122.07 USD wert. Mit einer Performance von +22.07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Ameren-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch