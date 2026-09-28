Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ameren von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Ameren-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Ameren-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Ameren-Aktie an diesem Tag bei 81.42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameren-Aktie investiert, befänden sich nun 1.228 Ameren-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122.07 USD wert. Mit einer Performance von +22.07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Ameren-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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