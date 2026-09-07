Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameren-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Ameren-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Ameren-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 50.02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameren-Aktie investiert, befänden sich nun 1.999 Ameren-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ameren-Aktie auf 106.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 212.85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 112.85 Prozent.
Am Markt war Ameren jüngst 29.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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