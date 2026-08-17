Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameren-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ameren-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die Ameren-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 100.56 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.994 Ameren-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (109.74 USD), wäre die Investition nun 109.13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9.13 Prozent.
Ameren erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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