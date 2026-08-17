S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameren-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Ameren-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 100.56 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.994 Ameren-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (109.74 USD), wäre die Investition nun 109.13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9.13 Prozent.

Ameren erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch