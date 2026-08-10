Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameren-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Ameren-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Ameren-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51.02 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameren-Aktie investiert, befänden sich nun 196.002 Ameren-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’332.81 USD, da sich der Wert eines Ameren-Anteils am 07.08.2026 auf 108.84 USD belief. Damit wäre die Investition um 113.33 Prozent gestiegen.
Ameren markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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