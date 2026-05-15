S&P 500-Titel Ameren-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Ameren Aktionären eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Ameren am 14.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2.84 USD für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 5.97 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Ameren 768.00 Mio. USD kosten. Damit wurde die Ameren-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7.56 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Zum New York-Schluss notierte der Ameren-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 109.60 USD. Ameren verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2.84 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 3.01 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von Ameren via New York 31.41 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 48.74 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Ameren

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3.03 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2.77 Prozent fallen.

Grunddaten der Ameren-Aktie

Ameren ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 30.186 Mrd. USD. Das Ameren-KGV beläuft sich aktuell auf 18.67. Im Jahr 2025 erzielte Ameren einen Umsatz von 8.799 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 5.35 USD.

Redaktion finanzen.ch