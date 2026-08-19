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AMD Aktie 903491 / US0079031078

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AMD (Advanced Micro Devices) -Investment im Blick 19.08.2026 16:02:26

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AMD (Advanced Micro Devices) gewesen.

AMD
374.35 CHF -4.10%
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Vor 10 Jahren wurde das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an diesem Tag 7.62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.123 Anteile im Depot. Die gehaltenen AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien wären am 18.08.2026 6’356.82 USD wert, da der Schlussstand 484.39 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 6’256.82 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte AMD (Advanced Micro Devices) einen Börsenwert von 830.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3963 19.03.2027 157049913
Long 12.4504 18.12.2026 156468402
Long 24.133 18.12.2026 157532641
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1145 11.97 156742315
Long 12.4504 5.79 158785981
Long 20.1899 2.53 159436588
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9288 12.11 158786575
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.07 149415741
Long 10 -12.43 158688162
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
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05.08.26 AMD Outperform Bernstein Research
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Short 15’838.89 8.90 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
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