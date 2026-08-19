AMD Aktie 903491 / US0079031078
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|AMD (Advanced Micro Devices) -Investment im Blick
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AMD (Advanced Micro Devices) gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an diesem Tag 7.62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.123 Anteile im Depot. Die gehaltenen AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien wären am 18.08.2026 6’356.82 USD wert, da der Schlussstand 484.39 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 6’256.82 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte AMD (Advanced Micro Devices) einen Börsenwert von 830.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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