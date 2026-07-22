S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier an diesem Tag bei 5.84 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investierten, hätten nun 1’712.329 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.07.2026 932’243.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 544.43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9’222.43 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von AMD (Advanced Micro Devices) betrug jüngst 821.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch