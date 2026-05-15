S&P 500-Titel Altria-Aktie: Über diese Dividende können sich Altria-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Altria am 14.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 4.16 USD. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 4.00 Prozent. Somit schüttet Altria insgesamt 6.96 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.68 Prozent.

Altria-Qualitätsdividendenrendite

Zum New York-Schluss ging die Altria-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 72.41 USD aus dem Handel. Altria weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 7.21 Prozent auf. Somit ermässigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 7.65 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Altria-Aktienkurs via New York 24.72 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 37.13 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Altria

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 4.33 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 5.99 Prozent bedeuten.

Altria-Basisdaten

Altria ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 119.443 Mrd. USD. Altria besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14.01. Der Umsatz von Altria belief sich in 2025 auf 20.116 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 4.12 USD.

Redaktion finanzen.ch