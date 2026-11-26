Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Altria-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Altria-Aktie an diesem Tag bei 43.74 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Altria-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.286 Altria-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 174.39 USD, da sich der Wert einer Altria-Aktie am 25.11.2026 auf 76.28 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74.39 Prozent zugenommen.

Altria wurde jüngst mit einem Börsenwert von 124.57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch