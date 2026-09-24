S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Altria-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42.33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.362 Altria-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 162.89 USD, da sich der Wert einer Altria-Aktie am 23.09.2026 auf 68.95 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 162.89 USD entspricht einer Performance von +62.89 Prozent.

Altria erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch