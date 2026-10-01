S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Altria von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Altria-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45.86 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21.805 Altria-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Altria-Aktien wären am 30.09.2026 1’468.38 USD wert, da der Schlussstand 67.34 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 46.84 Prozent vermehrt.

Am Markt war Altria jüngst 114.51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch