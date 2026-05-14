Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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14.05.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Altria von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Altria-Investment gewesen.
Das Altria-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Altria-Anteile bei 50.28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 198.886 Altria-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (71.54 USD), wäre die Investition nun 14’228.32 USD wert. Damit wäre die Investition um 42.28 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Altria belief sich zuletzt auf 116.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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