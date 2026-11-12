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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Altria-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Altria-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58.05 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Altria-Aktie investiert hat, hat nun 17.227 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Altria-Papiere wären am 11.11.2026 1’333.16 USD wert, da der Schlussstand 77.39 USD betrug. Mit einer Performance von +33.32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Altria markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 126.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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