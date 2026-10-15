S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Altria-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64.87 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Altria-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.542 Altria-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 112.73 USD, da sich der Wert eines Altria-Anteils am 14.10.2026 auf 73.13 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 12.73 Prozent gleich.

Der Altria-Wert an der Börse wurde auf 119.64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch