S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 3 Jahren eingefahren

Das Altria-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 43.67 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 228.990 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (69.12 USD), wäre das Investment nun 15’827.80 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58.28 Prozent erhöht.

Altria markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 113.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch