S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Altria-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Altria-Anteile letztlich bei 64.38 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Altria-Aktie investierten, hätten nun 1.553 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121.17 USD wert. Damit wäre die Investition 21.17 Prozent mehr wert.

Altria erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 127.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch