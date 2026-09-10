S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Altria-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 63.56 USD. Bei einem Altria-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.733 Altria-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’068.12 USD, da sich der Wert eines Altria-Papiers am 09.09.2026 auf 67.89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6.81 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Altria betrug jüngst 113.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch