S&P 500-Titel Altria-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Altria Aktionären eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Altria am 15.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 4.00 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde das Niveau der Altria-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.17 Prozent nach oben angepasst. Altria zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 6.85 Mrd. USD. Damit wurde die Altria-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0.974 Prozent erhöht.

Veränderung der Dividendenrendite

Der Altria-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 58.06 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2024 weist das Altria-Wertpapier eine Dividendenrendite von 7.65 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 9.52 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Altria via New York 8.04 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 54.97 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Altria

Für 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4.17 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 7.19 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten von Altria

Die Dividenden-Aktie Altria gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 97.529 Mrd. USD wert. Dividenden-Aktie Altria weist aktuell ein KGV von 8.00 auf. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Altria einen Umsatz von 20.444 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 6.54 USD.

Redaktion finanzen.ch