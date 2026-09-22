Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allstate von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Allstate gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Allstate-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allstate-Papier bei 130.36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Allstate-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.767 Allstate-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 242.86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 186.30 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 86.30 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Allstate bezifferte sich zuletzt auf 63.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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