Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allstate von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allstate-Aktie Investoren gebracht.
Am 25.08.2021 wurde die Allstate-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Allstate-Anteile bei 137.87 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Allstate-Aktie investiert hat, hat nun 72.532 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 18’872.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 260.19 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 88.72 Prozent gesteigert.
Allstate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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