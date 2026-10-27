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|Rentabler Allstate-Einstieg?
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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Allstate-Einstiegs gewesen.
Die Allstate-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 67.59 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Allstate-Aktie investiert hat, hat nun 147.951 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Allstate-Aktie auf 255.95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37’868.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +278.68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allstate bezifferte sich zuletzt auf 64.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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