S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliant Energy von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alliant Energy-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Alliant Energy-Anteile 49.75 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hat, hat nun 2.010 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 66.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.59 USD wert. Das entspricht einem Plus von 34.59 Prozent.

Alliant Energy war somit zuletzt am Markt 17.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch