Alliant Energy Aktie 804371 / US0188021085
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliant Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alliant Energy-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Alliant Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39.39 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 253.872 Alliant Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Alliant Energy-Papiers auf 70.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’938.56 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79.39 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Alliant Energy belief sich jüngst auf 18.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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