Alliant Energy Aktie 804371 / US0188021085
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliant Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Alliant Energy-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Alliant Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 51.78 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliant Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 193.125 Alliant Energy-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’744.30 USD, da sich der Wert eines Alliant Energy-Anteils am 15.09.2026 auf 65.99 USD belief. Damit wäre die Investition um 27.44 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Alliant Energy zuletzt 17.33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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