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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliant Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alliant Energy-Aktien verdienen können.
Am 28.10.2016 wurde das Alliant Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alliant Energy-Aktie an diesem Tag 37.23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 268.601 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 18’812.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70.04 USD belief. Mit einer Performance von +88.13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Alliant Energy bezifferte sich zuletzt auf 18.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Alliant Energy Corp.
Analysen zu Alliant Energy Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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