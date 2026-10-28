S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliant Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 28.10.2016 wurde das Alliant Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alliant Energy-Aktie an diesem Tag 37.23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 268.601 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 18’812.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70.04 USD belief. Mit einer Performance von +88.13 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Alliant Energy bezifferte sich zuletzt auf 18.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch