Alliant Energy Aktie 804371 / US0188021085
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliant Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Alliant Energy-Investment verdienen können.
Am 09.09.2025 wurden Alliant Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 64.01 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Alliant Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.623 Alliant Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 68.61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’071.86 USD wert. Mit einer Performance von +7.19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Alliant Energy eine Marktkapitalisierung von 17.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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