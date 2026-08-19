S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliant Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alliant Energy-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Alliant Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50.62 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alliant Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19.755 Alliant Energy-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’382.46 USD, da sich der Wert eines Alliant Energy-Anteils am 18.08.2026 auf 69.98 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’382.46 USD, was einer positiven Performance von 38.25 Prozent entspricht.

Alliant Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch