S&P 500-Titel Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliant Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 02.09.2016 wurden Alliant Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alliant Energy-Papiers betrug an diesem Tag 38.21 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.617 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 177.75 USD, da sich der Wert eines Alliant Energy-Anteils am 01.09.2026 auf 67.92 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 77.75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Alliant Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 17.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch