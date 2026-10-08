S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Allegion-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Allegion-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 178.27 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 56.095 Allegion-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Allegion-Aktie auf 147.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’296.97 USD wert. Das entspricht einem Minus von 17.03 Prozent.

Jüngst verzeichnete Allegion eine Marktkapitalisierung von 13.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch