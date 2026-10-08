Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Allegion-Investment
|
08.10.2026 10:02:04
S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Allegion-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Allegion-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Allegion-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 178.27 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 56.095 Allegion-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Allegion-Aktie auf 147.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’296.97 USD wert. Das entspricht einem Minus von 17.03 Prozent.
Jüngst verzeichnete Allegion eine Marktkapitalisierung von 13.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allegion PLC
|
10:02
|S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Allegion-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Allegion von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allegion von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Allegion PLC
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.