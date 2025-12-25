S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allegion-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Allegion-Anteilen an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Allegion-Aktie 65.61 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.242 Allegion-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (160.85 USD), wäre die Investition nun 2’451.61 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 2’451.61 USD, was einer positiven Performance von 145.16 Prozent entspricht.

Allegion markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch