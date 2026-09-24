Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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24.09.2026 10:02:04
S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Allegion-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Allegion-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 137.34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.728 Allegion-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (154.09 USD), wäre die Investition nun 112.20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12.20 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Allegion betrug jüngst 13.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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