S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Allegion-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Allegion-Anteile letztlich bei 105.68 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Allegion-Aktie investiert hat, hat nun 94.625 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Allegion-Aktie auf 152.81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’459.69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.60 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Allegion eine Marktkapitalisierung von 13.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch