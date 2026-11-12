S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Allegion-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Allegion-Aktie bei 103.49 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Allegion-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.663 Allegion-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 191.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’846.46 USD wert. Mit einer Performance von +84.65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Allegion belief sich zuletzt auf 16.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch