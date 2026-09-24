S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 3 Jahren bedeutet

Am 24.09.2023 wurde das Alexandria Real Estate Equities-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 98.756 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 51.86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5’121.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48.79 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Alexandria Real Estate Equities belief sich zuletzt auf 9.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch