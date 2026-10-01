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Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091

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Rentables Alexandria Real Estate Equities-Investment? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Alexandria Real Estate Equities
41.70 EUR -0.02%
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Vor 5 Jahren wurde das Alexandria Real Estate Equities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 194.03 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.515 Alexandria Real Estate Equities-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Alexandria Real Estate Equities-Aktie auf 47.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24.46 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 24.46 USD, was einer negativen Performance von 75.54 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Alexandria Real Estate Equities betrug jüngst 8.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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