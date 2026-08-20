S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Alexandria Real Estate Equities-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alexandria Real Estate Equities-Aktie bei 77.46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.291 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alexandria Real Estate Equities-Papiers auf 50.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.74 Prozent verringert.

Der Alexandria Real Estate Equities-Wert an der Börse wurde auf 7.98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch