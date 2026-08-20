Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnendes Alexandria Real Estate Equities-Investment?
|
20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Alexandria Real Estate Equities-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Alexandria Real Estate Equities-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alexandria Real Estate Equities-Aktie bei 77.46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.291 Alexandria Real Estate Equities-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alexandria Real Estate Equities-Papiers auf 50.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.74 Prozent verringert.
Der Alexandria Real Estate Equities-Wert an der Börse wurde auf 7.98 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alexandria Real Estate Equities Inc.
Analysen zu Alexandria Real Estate Equities Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.