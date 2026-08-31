Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Albemarle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Albemarle-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Albemarle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 198.71 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 50.325 Albemarle-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (137.36 USD), wäre die Investition nun 6’912.59 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30.87 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Albemarle betrug jüngst 16.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Albemarle Corp.
|
16:02
|S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Albemarle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
24.08.26
|S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Albemarle von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Börse New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Albemarle Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX verbucht Verluste -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.