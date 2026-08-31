S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Albemarle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Albemarle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 198.71 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 50.325 Albemarle-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (137.36 USD), wäre die Investition nun 6’912.59 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30.87 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Albemarle betrug jüngst 16.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch