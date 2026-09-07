S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Albemarle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Albemarle-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Albemarle-Aktie an diesem Tag bei 238.78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.419 Albemarle-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (126.28 USD), wäre die Investition nun 52.89 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 47.11 Prozent gleich.

Albemarle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch