S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Albemarle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Albemarle-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Albemarle-Anteile an diesem Tag 239.03 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Albemarle-Aktie investiert, befänden sich nun 41.836 Albemarle-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 5’485.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131.11 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 45.15 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Albemarle einen Börsenwert von 15.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch