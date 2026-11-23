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|Profitable Albemarle-Anlage?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Albemarle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Albemarle-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Albemarle-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 126.59 USD. Bei einem Albemarle-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78.995 Albemarle-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Albemarle-Aktie auf 79.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’295.92 USD wert. Damit wäre die Investition um 37.04 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Albemarle einen Börsenwert von 9.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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