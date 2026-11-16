S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Albemarle-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Albemarle-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Albemarle-Anteile letztlich bei 115.14 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 8.685 Albemarle-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 93.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 812.32 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 812.32 USD, was einer negativen Performance von 18.77 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Albemarle einen Börsenwert von 11.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch