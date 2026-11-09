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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Albemarle von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Albemarle-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Albemarle-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Albemarle-Aktie bei 80.42 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Albemarle-Aktie investiert hat, hat nun 1.243 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Albemarle-Aktie auf 99.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.41 USD wert. Mit einer Performance von +23.41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Albemarle bezifferte sich zuletzt auf 11.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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