Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Albemarle von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Albemarle-Aktien verdienen können.
Am 19.10.2025 wurden Albemarle-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Albemarle-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 92.74 USD. Bei einem Albemarle-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.078 Albemarle-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102.95 USD, da sich der Wert eines Albemarle-Papiers am 16.10.2026 auf 95.48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.95 Prozent angewachsen.
Albemarle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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