Alaska Air Group Aktie 904079 / US0116591092
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|Rentabler Alaska Air Group-Einstieg?
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alaska Air Group von vor einem Jahr angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Alaska Air Group-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Alaska Air Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 57.12 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 175.070 Alaska Air Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 7’424.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42.41 USD belief. Damit wäre die Investition um 25.75 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Alaska Air Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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